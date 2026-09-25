Der FC Ingolstadt hat einen neuen Cheftrainer präsentiert. Achim Beierlorzer übernimmt ab sofort die Geschicke in der Autostadt. Wie der Drittligist ankündigt, wird der erfahrene Coach am Dienstag, den 29. September erstmals das Training leiten.

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„Mit Achim Beierlorzer konnten wir einen Trainer verpflichten, dessen Spielidee sehr gut zu unseren Vorstellungen von einem aktiven Fußball mit hoher Intensität passt“, wird Geschäftsführer Sport und Kommunikation Harald Gärtner zitiert. Beierlorzer folgt damit auf Sabrina Wittmann, die gestern von ihren Aufgaben entbunden wurde.