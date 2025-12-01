HSV: Bittere Pille für Glatzel

Der Hamburger SV muss in den kommenden Partien womöglich auf Angreifer Robert Glatzel verzichten. Der 31-Jährige musste beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart in der 34. Spielminute mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden und sagte im Anschluss der Partie: „Klar habe ich im Kopf, dass ich jetzt vielleicht ein, zwei Spiele fehlen werde.“ Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus.

Die Verletzung kommt für den Stürmer zur Unzeit. Glatzel war lange außen vor, gegen den VfB durfte er dann erstmals in dieser Saison von Beginn an auflaufen. Keine 17 Minuten dauerte es, da bedankte sich der gebürtige Münchner mit seinem ersten Bundesliga-Tor in dieser Saison bei Trainer Merlin Polzin. Die Freude hielt nur kurz, jetzt droht eine Pause.