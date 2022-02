Awoniyi: „Die Premier League ist mein Traum“

Torjäger Taiwo Awoniyi von Union Berlin würde gerne in Zukunft noch einmal in England auflaufen. „Die Premier League ist mein Traum. Das weiß jeder, auch hier im Klub“, erklärt der 24-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘. Er habe zu sich gesagt: „Wenn ich es nicht in England schaffe, möchte ich in der Bundesliga spielen, denn die Bundesliga ist die am besten organisierte Liga.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Gründe für seinen Traum führt Awoniyi neben dem sportlichen Prestige auch private an: „Wenn ich in England lebte, wäre es für meine Frau und mein Kind einfacher, allein schon wegen der Sprache. Zudem leben meine Schwester und ein Bruder auf der Insel.“ Erst vor dieser Saison nahmen die Berliner den zuvor ausgeliehenen Angreifer für rund sieben Millionen Euro fest vom FC Liverpool unter Vertrag. Was im Sommer geschehen wird, lässt Awoniyi offen: „Das ist eine Frage des Timings. Jetzt ist es zu früh, über einen eventuellen Vereinswechsel zu sprechen.“