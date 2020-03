Amtlich: Cagliari trennt sich von Trainer Maran

Cagliari Calcio hat seinen Trainer Rolando Maran entlassen. Damit zog der Klub aus Sardinien die Konsequenzen aus elf sieglosen Spielen in Folge. Nachdem der 56-Jährige mit seinem Team zu Beginn der Spielzeit in den Dunstkreis der Champions League-Plätze rückte, ging es in den vergangenen Wochen immer weiter bergab.

Als möglicher Nachfolger des Übungsleiters, der den Inselverein seit Juni 2018 trainierte, kommt der Trainer des Zweitligisten Catania Calcio, Walter Zenga, infrage. Dies berichten italienische Medien übereinstimmend.