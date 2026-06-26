Como 1907 ist im Poker um Nico Paz (21) der Durchbruch gelungen. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Serie A-Saison ist sich laut Fabrizio Romano mit Real Madrid über einen Transfer des offensiven Mittelfeldspielers einig geworden.

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Der Deal ist komplex: Vor zwei Jahren hatte Como den spielstarken Linksfuß für sechs Millionen Euro aus Madrid geholt – jetzt aktivierte Real eine Rückkaufoption über neun Millionen. Für den erneuten Wechsel zu Como fließen wohl rund 60 Millionen Euro.

Real sichert sich zudem neben einer Weiterverkaufsklausel wieder eine Rückkaufoption, die laut Gianluca Di Marzio 80 Millionen Euro beträgt und nur im Sommer 2027 gültig ist.

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Inter kommt zu spät

Derzeit hält sich Paz mit der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM auf, kam im ersten Gruppenspiel gegen Algerien (3:0) zu einem Kurzeinsatz. Am Comer See ist der Linksfuß seit seiner Ankunft gesetzt, bestritt unter Cesc Fàbregas bislang 75 Spiele (19 Tore, 17 Assists).

Interesse an einem Paz-Transfer zeigte kurzfristig auch Inter Mailand, Comos Ligarivale geht aber leer aus.