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Offiziell

Heo an die Säbener Straße

Jae-won Heo (18) wechselt an den Münchner Campus. Der südkoreanische Keeper wechselt für ein halbes Jahr vom Partnerclub Jeju SK auf Leihbasis zum FC Bayern und ist für die U19 eingeplant.

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Jeju
FC Bayern
Jae-Won Heo

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Jae-Won Heo Jae-Won Heo
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