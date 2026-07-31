Heo an die Säbener Straße
Jae-won Heo (18) wechselt an den Münchner Campus. Der südkoreanische Keeper wechselt für ein halbes Jahr vom Partnerclub Jeju SK auf Leihbasis zum FC Bayern und ist für die U19 eingeplant.
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Servus, Jae-Won! 👋— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 31, 2026
Jae-Won #Heo verstärkt den #FCBayern auf Leihbasis für ein halbes Jahr und hütet künftig das Tor der #FCBU19. Der Torhüter kommt vom Red&Gold-Partnerclub Jeju SK und war Teil der diesjährigen FC Bayern World Squad Class of '26. 🤝
Alle Infos 🔗… pic.twitter.com/FbojrBLNrw
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