Runderneuerter Kader: So könnte das DFB-Team spielen

Wie erwartet hat Julian Nagelsmann den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele kräftig umgekrempelt. Mit Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav (alle VfB Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) sowie Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) beruft der Bundestrainer ganze sechs Neulinge. Zudem kehren mit Manuel Neuer und Toni Kroos zwei Weltmeister von 2014 ins Aufgebot zurück.

Über die Rangfolge im Tor will Nagelsmann zunächst noch mit Neuer und Marc-André ter Stegen sprechen. Zumindest Kroos ist aber sofort gesetzt – genauso wie Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger, das Abwehr-Duo Jonathan Tah und Antonio Rüdiger sowie Kapitän Ilkay Gündogan in offensiverer Rolle. An den Supertalenten Florian Wirtz und Jamal Musiala führt ob ihrer Topform kein Weg vorbei. Hinten links könnte Mittelstädt gleich die Chance von Beginn an erhalten, Nagelsmann sieht im Ex-Herthaner aktuell den „besten Linksverteidiger der Bundesliga“.

Bleiben zwei neuralgische Positionen: Die neue Rolle des Abräumers neben Kroos und die des Mittelstürmers. Für die Sechser-Position duellieren sich in erster Linie Robert Andrich und Pascal Groß, aber auch Pavlovic soll zu seinem ersten Länderspiel kommen. Im Sturm hat Niclas Füllkrug wahrscheinlich die Nase vorn, die formstarken Undav und Kai Havertz scharren aber bereits mit den Hufen.

So könnte das DFB-Team spielen