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Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

Klare Meinung: Boniface wechselt im Winter

von Dominik Sandler
Victor Boniface applaudiert @Maxppp

Ginge es nach den FT-Usern, würde Victor Boniface im Winter ins Ausland wechseln. 65 Prozent der Teilnehmer sehen den Stürmer von Bayer Leverkusen ab Januar bei einem Klub im Ausland. Lediglich jeder Zehnte rechnet damit, dass der Nigerianer bei der Werkself bleiben wird.

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Wo seht ihr Victor Boniface in der Rückrunde?
- Beendet
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Der 25-Jährige spielt seit seiner Rückkehr vom SV Werder Bremen unterm Bayer-Kreuz keine Rolle mehr. Längst hat Boniface seinen Wechsel-Wunsch eingereicht. Vor drei Jahren war der Rechtsfuß aus Belgien in die Bundesliga gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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