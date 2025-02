Wirtz und Bayern? Eberl weicht aus

Das Interesse vom FC Bayern an Florian Wirtz ist bekannt, Max Eberl hält sich in der Personalie aber weiterhin bedeckt. Vor dem Champions League-Spiel gegen Celtic (1:2) sagte der Münchner Sportdirektor: „Wir haben jetzt nicht viel über Florian Wirtz gesprochen oder über irgendeinen Spieler von Leverkusen. Das kreist um uns herum und ich glaube, es gehört sich einfach nicht gerade vor so einem Spiel jetzt so eine Thematik aufzumachen. Das muss auch nicht sein.“

In den vergangenen Tagen hatte allen voran Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit seinen Aussagen zu Wirtz wieder etwas Feuer in die Diskussion um Wirtz gebracht, der allerdings vor der Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen steht. Beim FCB stehen aktuell noch die Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich und Jamal Musiala im Fokus. Finanziell dürfte der Transfer von Wirtz im kommenden Sommer nicht realisierbar sein.