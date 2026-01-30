Menü Suche
Fanwut: Werder-Boss spricht Fritz-Machtwort

von Martin Schmitz - Quelle: DeichStube
Clemens Fritz ist Werder Bremens Geschäftsführer Profifußball @Maxppp

Sportchef Clemens Fritz bleibt trotz großer Kritik aus Fankreisen bei Werder Bremen unantastbar. Das bekräftigt Aufsichtsrat Hubertus Hess-Grunewald gegenüber der ‚DeichStube‘: „Wir nehmen die aktuelle Situation sehr ernst, trauen Clemens aber zu, als verantwortlicher Geschäftsführer die richtigen Entscheidungen zu treffen, und sind überzeugt, dass wir mit der Mannschaft – hoffentlich schon gegen Mönchengladbach – wieder in die Erfolgsspur kommen. Der Aufsichtsrat geht den seit Sommer von der Geschäftsführung eingeschlagenen neuen Kurs vollumfänglich mit und begleitet diesen Prozess kritisch-konstruktiv.“

Anhänger der Grün-Weißen hatten aufgrund der sportlich prekären Entwicklung des Klubs und dem ungeschickten Gebaren des Sportgeschäftsführers eine Petition gestartet, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu erwirken, auf der die Personalie Fritz diskutiert werden soll. Am frühen Freitagmorgen hatten bereits 3.500 von 7.000 nötigen Unterschriften vorgelegen. „Das nehmen wir sehr ernst. Wir haben auch die Petition zur Kenntnis genommen“, so Hess-Grunewald, der jedoch betont: „Eine außerordentlich einberufene Mitgliederversammlung könnte eine Diskussion führen, aber nichts Weiteres beschließen.“

