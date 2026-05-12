Bericht: DFB-Hammer um Neuer wird konkreter

Es dauert nicht mehr lange, dann gibt Julian Nagelsmann seinen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt. Am 21. Mai wird der Bundestrainer sein Aufgebot präsentieren. Kommt es dann zur großen Überraschung um Manuel Neuer (40)? Obwohl beide Seiten Fragen über ein mögliches WM-Comeback in den vergangenen Wochen und Monaten abwiegelten, scheint eine Rückkehr offenbar tatsächlich nicht ausgeschlossen.

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Wie der ‚kicker‘ am späten Dienstagabend berichtet, „mehren sich die Zeichen“ auf ein Neuer-Comeback. Das Thema wurde und werde „intern weit intensiver und kontroverser diskutiert, als es der Bundestrainer nach außen hin darstellen mag“, so das Fachmagazin, „auch beim FC Bayern ist man sich dessen bewusst.“

Neuer auf der vorläufigen Kaderliste?

Spannend: Bereits am gestrigen Montag musste der DFB bei der FIFA eine vorläufige, der Öffentlichkeit nicht bekannte Liste von 55 Spielern einreichen, darunter mindestens fünf Torhüter. Der ‚kicker‘ geht davon aus, dass Neuers Name ebenso wie jene von Oliver Baumann (35), Alexander Nübel (29), Finn Dahmen (28) und Jonas Urbig (22) auf dieser steht.

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In den vergangenen Wochen bewies Neuer insbesondere in den Champions League-Duellen mit den Bayern eindrucksvoll, dass er auch im hohen Alter noch auf absolutem Topniveau performen kann. Im Anschluss wurden die Stimmen, die eine WM-Nominierung des 124-fachen Nationalspielers fordern, wieder lauter.