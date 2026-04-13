Bundesliga-Interesse an Matturro

Mehrere Vereine aus der Bundesliga sowie der Premier League zeigen Interesse an Alan Matturro von UD Levante. Das berichtet Fabrizio Romano. Konkrete Vereine nennt der Transferexperte nicht. Der 21-jährige Innenverteidiger ist derzeit vom FC Genua an die Spanier verliehen. Der La Liga-Klub besitzt eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro für den Uruguayer.

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Matturro stand verletzungsbedingt in der laufenden Saison bisher in 18 Spielen für Levante auf dem Feld und zeigte dabei vielversprechende Leistungen, die für großes internationales Interesse sorgten. Levante könnte im Sommer daher die Kaufklausel aktivieren und den Linksfuß direkt weiterverkaufen.