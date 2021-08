Villa bietet für Liverpool-Talent Jones

Aston Villa möchte sich nach dem Abgang von Jack Grealish (25, Manchester City) offenbar noch im Mittelfeld verstärken. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat Curtis Jones vom FC Liverpool das Interesse der Villans auf sich gezogen. Demnach bietet der Premier League-Klub umgerechnet rund 17,5 Millionen Euro für den 20-Jährigen.

Jones stammt aus der Jugend des FC Liverpool. In der vergangenen Saison stand der Mittelfeldakteur wettbewerbsübergreifend 34 Mal für die Reds auf dem Feld und erzielte dabei vier Tore und fünf Vorlagen. Ein Einsatz in der aktuellen Spielzeit blieb dem Youngster bisher verwehrt. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2025.