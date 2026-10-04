FC Bayern: Drei Transfer-Prioritäten für Eberl

1. Kane-Unterschrift eintüten

Gestern glänzte Harry Kane beim 7:0-Sieg seiner Engländer in Kroatien, in Kürze wird er zurück in München erwartet. Dann soll die Vertragsverlängerung des Superstars über die Bühne gehen. Die grundsätzliche Vorarbeit hat Max Eberl schon geleistet. Wenn letzte Details geklärt sind, soll Kane bis 2029 oder 2030 unterschreiben. Der 33-Jährige bleibt Topverdiener und sichert sich wohl erneut eine Ausstiegsklausel für eine Rückkehr in die Premier League. Kane selbst kündigte vor eineinhalb Wochen an: „Ich denke, es dauert nicht mehr allzu lange, bis es eine Verkündung geben wird.“

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2. Olise-Verlängerung starten

Sobald die Kane-Unterschrift eingetütet ist, will Eberl das dicke Brett Michael Olise bohren. Die Gespräche mit Olises Vertretern über eine Ausdehnung des noch bis 2029 gültigen Kontrakts stehen an. Der 24-jährige Offensivmann soll in München in die Riege der Topverdiener aufsteigen, rund zehn Millionen Euro mehr als die bisherigen 14 Millionen pro Saison verdienen können. Knackpunkt: Das Olise-Lager fordert offenbar eine Ausstiegsklausel. Die ‚Bild‘ bringt in diesem Zusammenhang einen Preis von mindestens 200 Millionen Euro ins Spiel. Real Madrid und der FC Liverpool beobachten die Situation ganz genau. Olise kann sich eine neue Herausforderung in Zukunft generell vorstellen.

3. Torwart-Situation klären

Neben dem Arbeitspapier von Kane sind die Verträge von Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38) die einzigen im Profikader, die im Sommer auslaufen. Eberl und Co. werden sich bald mit den Torwart-Urgesteinen zusammensetzen, um zu klären, wie es weitergeht. Bei beiden wird gemeinhin mit dem Karriereende im Sommer gerechnet. Die Bayern bräuchten dann ein bis zwei neue Torhüter. Zahlreiche Namen wie Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln), Bernd Leno (34/FC Fulham) und Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV) werden gehandelt. Die neue Nummer eins soll der bisherige Neuer-Vertreter Jonas Urbig (23) werden.