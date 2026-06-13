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Bundesliga

Eintracht-Schock: Macht Krösche den Abflug?

Markus Krösche hat sich als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt nicht nur in Deutschland einen Namen gemacht. Ein europäisches Schwergewicht beschäftigt sich offenbar mit dem erfolgreichen Manager.

von Julian Jasch - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Markus Krösche ist nicht zufrieden @Maxppp

Mit klugen Transfers hat Markus Krösche aus Eintracht Frankfurt einen ambitionierten Bundesligisten geformt. Und gleichzeitig das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen.

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Jetzt beschäftigt sich offenbar ein sehr spannender Verein mit dem 45-jährigen Funktionär. Laut Matteo Moretto steht Krösche nach der Absage von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick beim AC Mailand auf der Liste. Mehr noch: Der Frankfurt-Boss gehöre zu den führenden Kandidaten auf eine Position im Milan-Management. Die Italiener fahnden in Folge der Entlassungswelle nach einer neuen sportlichen Leitung.

Krösche verfügt am Main über ein bis 2028 datiertes Arbeitsverhältnis, das die Hessen sogar gerne ausdehnen würden. Sollte Milan allerdings konkrete Schritte für einen Deal in die Wege leiten und kann den gebürtigen Hannoveraner selbst von einer Zusammenarbeit überzeugen, könnte es schwierig für die SGE werden.

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Schlechtes Timing

So oder so würde die Adler ein Krösche-Abgang kurz vor Öffnung der Transferphase hart treffen. Zumindest die Trainerfrage konnte Krösche mit der Rückholaktion von Adi Hütter zufriedenstellend klären – war es seine letzte große Amtshandlung als Eintrachts Sportvorstand?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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