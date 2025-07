Bayern-Spur wird heißer: Der Preis für Veiga

Nach nur zwei Jahren könnte Min-jae Kim (28) dem FC Bayern wieder den Rücken kehren. Kein unrealistisches Szenario, schließlich schauen sich die Kaderplaner bereits nach möglichen Ersatzkandidaten um. Einer ist nach FT-Informationen Castello Lukeba (22/RB Leipzig), ein anderer Renato Veiga (21/FC Chelsea).

Das Interesse am portugiesischen Innenverteidiger kam vor wenigen Tagen ans Licht und wird nun auch von der ‚Bild‘ bestätigt. Seit mehreren Wochen sollen Bayern-Scouts den 1,90 Meter großen Linksfuß beobachten, der auch als Sechser und Linksverteidiger einsetzbar ist.

Weiter berichtet die ‚Bild‘, dass als Ablöse um die 35 Millionen Euro nötig wären. Der FC Chelsea sei über das Bayern-Interesse informiert, Verhandlungen zwischen den Vereinen sollen aber noch nicht stattgefunden haben.

Veigas Vertrag in London läuft noch bis 2031. Die Blues hatten den ehemaligen Augsburger vor einem Jahr für 14 Millionen Euro vom FC Basel verpflichtet. Nach nur 176 Premier League-Minuten wurde Veiga im Januar an Juventus Turin verliehen. In Italien war Veiga dann gesetzt. Geht es bald in der Bundesliga weiter?