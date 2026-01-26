Menü Suche
Depay kommt auf den Markt

von Lukas Weinstock - Quelle: FT-Info
Memphis Depay geht für die Corinthians auf Torejagd @Maxppp

Memphis Depay sucht eine neue Herausforderung. Wie FT aus Frankreich erfuhr, will der 31-Jährige Corinthians nach 18 Monaten noch in diesem Winter verlassen. Depays Vertrag in Brasilien läuft im Juli dieses Jahres aus.

Zwei Interessenten haben bereits angebissen. Al Ahli hat den erfahrenen Torjäger ins Visier genommen, Al Wasl ihm sogar bereits ein erstes Angebot unterbreitet. Dieses habe den 108-fachen Nationalspieler der Niederlande jedoch noch nicht zufriedengestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
