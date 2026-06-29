Offensivjuwel: Leipzig schlägt in München zu

RB Leipzig sichert sich ein neues Offensivjuwel. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Sachsen mit 1860 München eine Übereinkunft über den Transfer von Manchour Tebonou erzielt. Für den 15-Jährigen überweise RB eine sechsstellige Ablöse nach München.

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Der Medizincheck wurde dem Bezahlsender zufolge für den kommenden Freitag angesetzt, im Anschluss soll Tebonou die Unterschrift setzen. Im Rennen um den talentierten Rechtsfuß hat sich der Bundesligist wohl gegen zahlreiche Topklubs durchgesetzt.