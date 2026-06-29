Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Offensivjuwel: Leipzig schlägt in München zu

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Marcel Schäfer gibt eine Pressekonferenz @Maxppp

RB Leipzig sichert sich ein neues Offensivjuwel. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Sachsen mit 1860 München eine Übereinkunft über den Transfer von Manchour Tebonou erzielt. Für den 15-Jährigen überweise RB eine sechsstellige Ablöse nach München.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Medizincheck wurde dem Bezahlsender zufolge für den kommenden Freitag angesetzt, im Anschluss soll Tebonou die Unterschrift setzen. Im Rennen um den talentierten Rechtsfuß hat sich der Bundesligist wohl gegen zahlreiche Topklubs durchgesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
1860 München

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
1860 München Logo TSV 1860 München
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert