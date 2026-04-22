Obwohl City lockt: Bayern-Boss bei Kompany sicher

Obwohl er vor zwei Jahren nur die fünfte oder – je nach Medienbericht – auch achte Wahl gewesen war, schwärmt mittlerweile der komplette FC Bayern von Vincent Kompany. Der Ex-Profi hat die Münchner sportlich wiederbelebt und dabei zudem für nie dagewesene Sympathiewerte gesorgt.

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Kein Wunder also, dass der Kontrakt des Belgiers bereits nach einem Jahr bis 2029 verlängert wurde. Doch wird Kompany diesen auch erfüllen? Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat Ex-Klub Manchester City den 40-Jährigen weiter ganz oben auf der Liste als potenzieller Nachfolger von Pep Guardiola. Dem schiebt Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen gegenüber dem Fachmagazin jedoch einen Riegel vor.

Dreesen 100 Prozent überzeugt

„Wir haben gerade mit Vincent verlängert, und deswegen stellt sich uns die Frage erst gar nicht. Ich bin zudem überzeugt, dass Vincent nichts macht, über das er zuvor nicht genau nachgedacht und alle Szenarien durchgespielt hat, die gegebenenfalls so eine Überlegung auch infrage stellen könnten. Deshalb glaube ich zu 100 Prozent, dass er sich diese Frage, bevor er sich committed hat, selbst gestellt hat“, so der Vorstandschef.

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Die Skyblues setzen laut ‚Sport Bild‘ darauf, dass Kompany nach einem potenziellen Triple-Gewinn im Sommer eine neue Herausforderung sucht. Die Deutsche Meisterschaft ist bereits eingetütet, am heutigen Mittwochabend (20:45 Uhr) tritt der FCB im Pokalhalbfinale auf Bayer Leverkusen und in der kommenden Woche steigt das Hinspiel im Champions League-Halbfinale gegen Paris St. Germain (Dienstag, 21 Uhr).

Auch diese Gefahr sieht Dreesen jedoch eher nicht und bekräftigt, dass es überhaupt keine Rolle spiele, „ob da jetzt noch jemand kommt oder wie viele Titel mehr wir hoffentlich gewinnen“.