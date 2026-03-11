Menü Suche
Bundesliga

Rekordablöse? Frankfurt entscheidet sich für Kalimuendo

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Eintracht Frankfurt plant über den Sommer hinaus mit Arnaud Kalimuendo (24). Das ist einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen, dem zufolge die Adler den Leihstürmer gerne an Bord halten würden. Knackpunkt stellt allerdings die potenzielle Rekordablöse dar.

Die im Winter mit Nottingham Forest ausgehandelte Kaufoption über 27 Millionen Euro könnte der SGE zu teuer sein. Vermutlich will der Bundesligist den Preis noch ein wenig drücken. Im Fall der Fälle liegt für Kalimuendo am Main bereits ein bis 2031 datierter Kontrakt bereit.

