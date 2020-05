Premier League beginnt Kleingruppen-Training

Die Premier League macht den ersten Schritt hin zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Wie die Liga offiziell verkündet, haben sich die Shareholder der Vereine einstimmig darauf geeinigt, ab dem morgigen Dienstagnachmittag mit dem Training fortzufahren. Erlaubt sind aber lediglich Übungsformen in Kleingruppen, in denen Vorgaben des Social Distancing eingehalten werden können.

Volles Mannschaftstraining oder Körperkontakt sind somit nicht erlaubt. Wann der Trainingsbetrieb wieder in gewohnte Bahnen zurückkehren oder wann gar der Spielbetrieb fortgeführt werden kann, lässt die Liga offen.

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so



