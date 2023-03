Napoli: Lobotka verlängert

Stanislav Lobotka verlängert seinen Vertrag bei der SSC Neapel. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, läuft das neue Arbeitspapier des Polen bis 2027 und enthält die Option für eine weitere Saison. Der 28-Jährige war Anfang 2020 von Celta Vigo für eine Ablöse von 21 Millionen Euro gekommen, konnte aber erst in dieser Spielzeit bei den Gli Azzurri so richtig aufblühen.

Der Spielmacher der Neapolitaner zeigte nicht zuletzt im Achtelfinal-Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:0) eine beachtliche Leistung und ist auch in der Liga mit 26 Einsätzen aus 26 möglichen Spielen maßgeblich am sportlichen Erfolg beteiligt. Mit 68 Punkten aus 26 Partien führt Neapel die Serie A an und ist mit 18 Punkten Vorsprung auf dem besten Weg, erstmals seit 1990 den Scudetto zu gewinnen.

