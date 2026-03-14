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Dresden: Die Hoffnung bei Keller

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Thomas Keller dribbelt mit dem Ball @Maxppp

Zweitligist Dynamo Dresden darf auf einen Verbleib von Innenverteidiger Thomas Keller hoffen. Der 26-Jährige äußert sich gegenüber der ‚Bild‘ zu seiner Zukunft wie folgt: „Ich fühle mich sehr wohl hier, habe aber einen Vertrag in Heidenheim. Der Verein hat da einen gewissen Anspruch. Alles andere wird man dann im Sommer sehen. Für mich zählt jetzt erstmal nur, was hier passiert.“ Die Leihe geht bis Sommer, dann kehrt Keller vorerst wieder zum 1. FC Heidenheim zurück.

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An der Brenz hatte der Rechtsfuß unter Frank Schmidt keine Rolle gespielt. Seit seinem Wechsel zur SGD ist der ehemalige U20-Nationalspieler ein wichtiger Bestandteil der Abwehr und hat großen Anteil am sportlichen Aufschwung der Sachsen. In Heidenheim steht er noch bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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