Leipzigs deutliche Ansage zu Diomande

RB Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff hat sich für einen Verbleib von Shootingstar Yan Diomande starkgemacht. Am Rande des gestrigen Bundesligaspiels gegen Union Berlin (3:1) erklärte der 50-Jährige gegenüber ‚Sky‘: „Ich kann sagen: Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der ja noch nicht mal eine komplette Saison bei uns ist, nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der sich schon noch weiterentwickeln kann, weil er natürlich auch noch sehr jung ist. Und auch sicherlich noch teurer werden kann.“

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Diomande wird aufgrund seiner starken Debütsaison in der Bundesliga von sämtlichen Top-Klubs umgarnt, darunter insbesondere der FC Liverpool und Paris St. Germain. Mit 20 Torbeteiligungen (zwölf Tore, acht Assists) aus 30 Spielen gehört der 19-jährige Ivorer ligaweit zu den torgefährlichsten Spielern. Der Flügelstürmer war erst vor der Saison für 20 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten CD Leganés gekommen. In Leipzig besitzt der Rechtsfuß noch ein langfristiges Arbeitspapier bis 2030. Ob RB seinen Starspieler über den Sommer hinaus halten kann, bleibt abzuwarten.