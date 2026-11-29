Bundesliga
Laimer erfolgreich operiert
1 min.
@Maxppp
Konrad Laimer (29) hat sich einem medizinischen Eingriff unterzogen. Wie der FC Bayern offiziell mitteilt, ist die OP erfolgreich verlaufen. Der Allrounder werde umgehend sein Rehaprogramm aufnehmen.
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FC Bayern München @FCBayern – 16:25
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Konrad Laimer wurde nach einer Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk, die er sich im Bundesliga-Spiel beim Hamburger SV zugezogen hatte, bereits am Sonntag operiert. Der Eingriff verlief erfolgreich, der 29-jährige wird nun sein Rehaprogramm beginnen.
Wir wünschen dir eine schnelle Genesung, Konni! ❤️🩹
Konrad Laimer wurde nach einer Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk, die er sich im Bundesliga-Spiel beim Hamburger SV zugezogen hatte, bereits am Sonntag operiert. Der Eingriff verlief erfolgreich, der 29-jährige wird nun sein Rehaprogramm beginnen.
Wir wünschen dir eine schnelle Genesung, Konni! ❤️🩹
Beim gestrigen 0:0 gegen den Hamburger SV zog sich Laimer eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zu. Es wird davon ausgegangen, dass der Österreicher (65 Länderspiele) mindestens drei Monate ausfällt.
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