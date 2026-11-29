Konrad Laimer (29) hat sich einem medizinischen Eingriff unterzogen. Wie der FC Bayern offiziell mitteilt, ist die OP erfolgreich verlaufen. Der Allrounder werde umgehend sein Rehaprogramm aufnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim gestrigen 0:0 gegen den Hamburger SV zog sich Laimer eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zu. Es wird davon ausgegangen, dass der Österreicher (65 Länderspiele) mindestens drei Monate ausfällt.