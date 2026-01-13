„Bald Neues zu erzählen“: Kompany freut sich auf das Musiala-Problem

Im Sommer hatte Jamal Musiala (22) die Rückennummer zehn beim FC Bayern übernommen. Getragen hat er sie seither noch nicht – der bei der Klub-WM erlittene Wadenbeinbruch verhinderte bislang einen Einsatz in der laufenden Saison.

Und auch das Bundesligaspiel beim 1. FC Köln am morgigen Mittwoch (20:30 Uhr) kommt noch zu früh für Musiala, wie Vincent Kompany heute vor Medienvertretern verriet. Der Trainer schmunzelte aber auch: „Alles läuft gut. Er trainiert fast immer komplett mit. Es wird irgendwann bald so weit sein, dass er dabei ist. Vielleicht habe ich auf der nächsten Pressekonferenz was Neues zu erzählen.“ Am Samstag (18:30 Uhr) geht es für die Bayern gegen RB Leipzig, am darauffolgenden Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise.

Wo findet Musiala seinen Platz?

Klar ist auch: Musiala bekommt nach der schweren Verletzung samt langer Reha die nötige Zeit, um wieder auf seinem alten Level anzukommen. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, steht Kompany dann vor einem Luxusproblem. Schließlich glänzen Bayerns Offensivkräfte in der bisherigen Saison allesamt. Für Musiala müsste einer auf die Bank. Womöglich Shootingstar Lennart Karl (17).

Kompany dazu: „Irgendwann kommen die Entscheidungen. Wenn Jamal wieder auf seinem Niveau ist, dann hoffe ich, dass wir ein positives Problem haben in Zukunft. Ich will die Situation genießen, ich möchte dieses Problem haben, so schnell wie möglich. Aber ich weiß, dass es noch ein bisschen dauert.“

Bayerns Personal-Puzzle

Derweil hatte Kompany noch weitere Personalmeldungen im Gepäck. Mittelfeldmotor Joshua Kimmich (30) wird angesichts seiner Sprunggelenksprobleme auch in Köln fehlen. Alphonso Davies (25) sei weiterhin „krank“, Kompany hofft aber auf ein Trainingscomeback in dieser Woche.

Auch Serge Gnabry (30) plagte zuletzt Husten, der flexible Offensivmann dürfte aber mit nach Köln reisen. Länger raus ist hingegen Josip Stanisic (25). Der Verteidiger, so kommunizierte es der FCB bereits, zog sich eine Kapselverletzung zu. Laut Kompany wird er erst im Februar wieder spielen können.