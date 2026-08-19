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Bundesliga-Flirt Chérif wechselt erneut

von Martin Schmitz - Quelle: ccfc.co.uk
1 min.
Sidiki Cherif im Training von Fenerbahce @Maxppp

Nach nur einer halben Saison verlässt Sidiki Chérif Fenerbahce wieder. Wie Coventry City mitteilt, wechselt der 19-jährige Mittelstürmer mit sofortiger Wirkung zum Premier League-Aufsteiger und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Dem Vernehmen nach fließen 24 Millionen Euro Ablöse für den Youngster.

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Chérif war erst Anfang Februar leihweise von Angers SCO nach Istanbul gewechselt. Fener hatte im Anschluss die Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro gezogen und verkauft den Franzosen nun mit Gewinn weiter nach England. In der Vergangenheit waren auch die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart an Chérif dran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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