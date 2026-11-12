Zwei Anfragen für Boniface

Bei Victor Boniface kündigt sich ein Abschied auf Zeit von Bayer Leverkusen an. Laut ‚Sky‘ liegen bereits zwei konkrete Anfragen für ein Leihgeschäft ab Januar vor. Die Klubs nennt der Pay-TV-Sender nicht. Der 25-jährige Mittelstürmer hatte bereits vor einigen Wochen seinen Wechselwunsch kommuniziert.

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Die Verantwortlichen des Bundesligisten wollen dem Nigerianer keine Steine in den Weg legen. Auch einem Leihmodell gegenüber zeigen sich Sportchef Simon Rolfes und Co. offen, heißt es weiter. Vertraglich ist Boniface noch bis 2028 an die Werkself gebunden.