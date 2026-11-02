In Aktionismus will Max Eberl auch nach den Hiobsbotschaften der vergangenen Tage nicht verfallen. „Nein, ich glaube nicht“, erklärte der Sportchef im Anschluss an das 2:2 gegen Borussia Dortmund auf Nachfrage.

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Man wisse schließlich „noch gar nicht, was herauskommt bei den Untersuchungen. Díaz kommt zurück, Jamal kommt zurück. Es ist jetzt nicht so, dass fünf Mann ein halbes Jahr ausfallen.“

Der ‚Bild‘ zufolge geht die Tendenz beim FC Bayern intern tatsächlich dahin, nicht auf dem Wintertransfermarkt nachzulegen. Das muss allerdings vorerst nichts heißen, denn gute Gelegenheiten dürfte man sich angesichts des prall gefüllten Festgeldkontos nicht entgehen lassen.

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Zur Einordnung: Vor etwas weniger als einem Jahr verpflichtete man recht überraschend Bara Sapoko Ndiaye (18) zunächst auf Leihbasis. Der Mittelfeld-Youngster kommt zwar in dieser Saison erst auf zwei Kurzeinsätze, ist aber prinzipiell fest für das Profiteam eingeplant.