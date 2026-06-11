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FC Bayern: Krattenmacher vor Bundesliga-Transfer

Maurice Krattenmacher erfüllt sich seinen Traum von der Bundesliga. Allerdings muss der junge Profi dafür den FC Bayern verlassen.

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Kennet Eichhorn und Maurice Krattenmacher @Maxppp

Maurice Krattenmacher gehörte durchaus zu den vielversprechendsten Talenten der vergangenen Jahre beim FC Bayern. Seine Leihe zu Hertha BSC in die 2. Bundesliga war erfolgreich. In der vergangenen Spielzeit sammelte der 20-Jährige wichtige Erfahrung (23 Pflichtspiele) bei der Alten Dame. Jetzt steht der nächste Karriereschritt bevor.

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Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt Krattenmacher zur SV Elversberg. Zwischen dem Bundesliga-Aufsteiger und dem deutschen Rekordmeister soll alles klar sein, der Medizincheck ist für heute angesetzt. Zu den genauen Wechselmodalitäten macht der italienische Transfermarktexperte keine detaillierten Angaben.

Gut möglich, dass die Bayern den Zugriff auf Krattenmacher nicht ganz verlieren. In Elversberg wird der offensive Mittelfeldspieler eine zentrale Rolle einnehmen, heißt es. Ein verlockender Grund für den U20-Nationalspieler, um ins Saarland zu wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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