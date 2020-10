United bindet Galbraith

Ethan Galbraith erhält einen neuen Vertrag bei Manchester United. Wie der englische Rekordmeister offiziell mitteilt, unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler bis 2023 mit der Option auf eine weitere Saison. Galbraiths aktueller Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

Vor drei Jahren war der heute 19-Jährige in die Jugend der Red Devils gewechselt. Bislang reichte es nur für einen Kurzeinsatz im Profiteam. Im vergangenen Herbst debütierte Galbraith zudem für die nordirische A-Nationalmannschaft.

Congratulations to Ethan Galbraith, who has signed a new #MUFC contract! ✍️