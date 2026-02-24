Menü Suche
Kommentar
Eredivisie

Neue Aufgabe für van Wonderen?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Voetbal International
Kees van Wonderen spendet Applause von der Seitenlinie @Maxppp

Kees van Wonderen könnte in den niederländischen Klubfußball zurückkehren. Laut ‚Voetbal International‘ würde Feyenoord Rotterdam den ehemaligen Schalke-Coach gerne als Technischen Direktor verpflichten. Noch ist aber offen, ob van Wonderen sich diese Aufgabe auch vorstellen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Mai des vergangenen Jahres zogen die Schalker nach anhaltender Erfolglosigkeit die Reißleine. Vor seiner Zeit bei den Königsblauen hatte van Wonderen unter anderem den SC Heerenveen und die Go Ahead Eagles gecoacht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Schalke 04
Feyenoord

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Feyenoord Logo Feyenoord Rotterdam
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert