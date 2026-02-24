Eredivisie
Neue Aufgabe für van Wonderen?
@Maxppp
Kees van Wonderen könnte in den niederländischen Klubfußball zurückkehren. Laut ‚Voetbal International‘ würde Feyenoord Rotterdam den ehemaligen Schalke-Coach gerne als Technischen Direktor verpflichten. Noch ist aber offen, ob van Wonderen sich diese Aufgabe auch vorstellen kann.
Im Mai des vergangenen Jahres zogen die Schalker nach anhaltender Erfolglosigkeit die Reißleine. Vor seiner Zeit bei den Königsblauen hatte van Wonderen unter anderem den SC Heerenveen und die Go Ahead Eagles gecoacht.
