Nächster Winterabgang für Köln

Chilohem Onuoha wird den 1. FC Köln in Kürze verlassen. Wie ‚transfermarkt.de‘ berichtet, steht der Stürmer vor einem festen Wechsel zum portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora. Eine Einigung sei bereits erfolgt, lediglich die Bestätigung stehe noch aus.

Aktuell spielt der 20-Jährige noch auf Leihbasis beim SC Verl, wo er in 39 Partien auf zwölf Tore und fünf Vorlagen kommt. Für seinen Wechsel nach Portugal wird das Leihgeschäft nun abgebrochen.