Medizincheck: Die Details zum Besio-Deal

Alessio Besio (22) vom SC Freiburg winkt beim VfL Wolfsburg eine langfristige Anstellung. ‚Sky‘ zufolge wird der Stürmer in der Autostadt bis 2030 unterschreiben, zudem soll der Medizincheck zeitnah stattfinden.

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Besio überzeugte in der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit als Verl-Leihspieler mit zwölf Treffern und neun Vorlagen. Der VfL-Wechsel war aufgrund des Abstiegs zwischenzeitlich ins Wanken geraten, geht nun aber doch über die Bühne.