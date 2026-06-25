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Medizincheck: Die Details zum Besio-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Alessio Besio ist konzentriert bei der Sache @Maxppp

Alessio Besio (22) vom SC Freiburg winkt beim VfL Wolfsburg eine langfristige Anstellung. ‚Sky‘ zufolge wird der Stürmer in der Autostadt bis 2030 unterschreiben, zudem soll der Medizincheck zeitnah stattfinden.

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Besio überzeugte in der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit als Verl-Leihspieler mit zwölf Treffern und neun Vorlagen. Der VfL-Wechsel war aufgrund des Abstiegs zwischenzeitlich ins Wanken geraten, geht nun aber doch über die Bühne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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