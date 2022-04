Villa will PSV-Duo Madueke & Sangaré

Noni Madueke (20) ruft Interesse in seiner Heimat England hervor. Wie das niederländische Fachportal ‚Voetbal International‘ berichtet, zeigt Aston Villa konkretes Interesse am Offensivmann von der PSV Eindhoven. Villas Teammanager Steven Gerrard soll seinen Landsmann beim Conference League-Auftritt gegen Leicester City (0:0) am Donnerstag vor Ort begutachtet haben.

Madueke ist aber offenbar nicht der einzige PSV-Akteur, der sich in Villas Visier befindet. Gerrard soll den Trip nach Leicester auch für Sechser Ibrahim Sangaré (24) unternommen haben. Gut möglich, dass sich der Klub aus Birmingham im Sommer aktiv um das Duo bemüht. Sowohl Madueke als auch Sangaré sind noch bis 2025 gebunden.