Werder: Traurige Bittencourt-Nachricht

Leonardo Bittencourt bleibt ein Abschiedsspiel für Werder Bremen wohl verwehrt. Wie Trainer Daniel Thioune auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) erklärte, ist eine Rückkehr des 32-jährigen Offensivspielers im Saisonendspurt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellbar: „Es gab nochmal eine genauere Untersuchung. Es ist leider nahezu ausgeschlossen, dass er kommende Woche ins Training zurückkehrt. Daher wäre auch eine Kader-Rückkehr am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund nicht möglich.“

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Aufgrund einer Oberschenkelverletzung steht der erfahrene Rechtsfuß den Werderanern seit zwei Wochen nicht zur Verfügung. Sowohl beim Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (1:1) als auch beim jüngsten Auftritt gegen den FC Augsburg (1:3) musste der gebürtige Leipziger von der Tribüne aus zusehen. Selbiges Schicksal wird Bittencourt wohl auch in den letzten beiden Saisonspielen ereilen. Bereits vor geraumer Zeit wurde verkündet, dass der im Sommer auslaufende Kontrakt des Zentrumspielers nicht verlängert wird.