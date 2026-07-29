Traum-Ablöse: Bayer verkauft Alajbegovic

Kerim Alajbegovic wird sich aller Voraussicht nach Juventus Turin anschließen. ‚Sky‘ berichtet, dass Bayer Leverkusen mit Juve eine vollständige Einigung erzielt hat. Demzufolge fließen 33 Millionen Euro Sockelablöse an den Bundesligisten, samt Boni kann die Summe auf 40 Millionen Euro ansteigen.

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Lange war offen, wer aus dem Rennen um Alajbegovic als Sieger hervorgeht. Wie es aussieht, hat sich die Alte Dame gegen Liga-Konkurrent Atalanta Bergamo sowie den FC Chelsea durchgesetzt. Der Werkself, die den talentierten Flügelspieler erst vor Wochen für acht Millionen Euro von RB Salzburg zurückgeholt hatte, winkt ein sattes Transferplus.