Wagner vor Union-Duellen: „Kein schönes Gefühl“

René Wagner gibt vor den Duellen mit Union Berlin am Dienstag (20:45 Uhr) im DFB-Pokal und am Sonntag (15:30 Uhr) in der Bundesliga Durchhalteparolen aus. Der Cheftrainer des 1. FC Köln zeigte sich auf der Pressekonferenz am heutigen Montag infolge der „Wagner raus“-Rufe vom Samstag beim schwachen Heimspiel gegen Schalke 04 (0:0) „natürlich persönlich getroffen. Das sind Momente, die nicht einfach sind. Aber wir müssen damit umgehen. Mir tut es leid für die Jungs, die nach dem Schalke-Spiel mit Pfiffen begleitet werden. Das ist kein schönes Gefühl, dann am nächsten Morgen mit einem dumpfen Gefühl im Magen aufzuwachen.“

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Im Pokal erwarte der 38-Jährige eine eindeutige Reaktion seiner Mannschaft: „Wir wollen beweisen, dass wir es besser machen können und wir wollen die Fans glücklich machen.“ Die Personallage ist jedoch weiter angespannt. Rav van den Berg (Muskelverletzung), Ellyes Skhiri (Syndesmoseband), Thijs Dallinga (Kreuzband) und Imad Rondic (Oberschenkel) fallen allesamt aus. Der Einsatz von Ragnar Ache (Muskelverletzung) ist ungewiss. „Das müssen wir am Dienstagfrüh entscheiden, ob er eine Option ist“, so Wagner.