Christian Früchtls Transfer zu RB Salzburg ist in trockenen Tüchern. Bei den Österreichern unterschreibt der 26-jährige Torhüter bis 2029 und ist als Nummer zwei hinter Christian Zawieschitzky (19) eingeplant. Die US Lecce kassiert für den ehemaligen Bayern-Keeper knapp eine Million Euro. Für den Serie A-Klub bestritt Früchtl nur zwei Partien.

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Servus in Salzburg, Christian Früchtl. 🕸️ pic.twitter.com/exnTcctYIi — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 5, 2026

Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann sagt: „Mit Christian Früchtl konnten wir einen Goalie mit toller Ausbildung und viel Erfahrung verpflichten, der unser junges Torhüterteam sehr gut unterstützen und ergänzen wird. Auch wenn er zuletzt nicht so oft zum Einsatz gekommen ist, wissen wir, dass er jederzeit einsatzbereit und eine absolute Verstärkung […] sein wird.“