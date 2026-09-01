Bundesliga
Last Minute: Schalke arbeitet an Überraschungstransfer
Lange sah es danach aus, dass Schalke 04 am Deadline Day die Füße stillhält. Jetzt soll aber doch noch ein Neuzugang kommen.
@Maxppp
Schalke 04 könnte auf den allerletzten Metern des Transferfensters noch einen neuen Stürmer an Bord holen. Wie ‚Sky‘ berichtet, arbeiten die Königsblauen an einer Leihe von Hee-chan Hwang (30).
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Der Stürmer spielte zum Start der zweiten englischen Liga keine Rolle bei den Wolverhampton Wanderers und könnte nun nach Deutschland zurückkehren. Hierzulande spielte der 82-fache koreanische Nationalspieler schon für den Hamburger SV und RB Leipzig.
Das Transferfenster der Bundesliga schließt um 20 Uhr. Bis dahin müssen alle nötigen Papiere unterschrieben eingereicht werden.
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