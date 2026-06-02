Türkei mit Bundesliga-Trio zur WM

Mit Ozan Kabak (26/TSG Hoffenheim), Salih Özcan (28/Borussia Dortmund) und Can Uzun (20/Eintracht Frankfurt) hat die Türkei drei Bundesliga-Profis für die Weltmeisterschaft nominiert. Atakan Karazor (29) vom VfB Stuttgart schaffte es dagegen nicht in das finale 26-köpfige Aufgebot.

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Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Hakan Calhanoglu (32/Inter Mailand) sowie den beiden Offensivstars Arda Güler (21/Real Madrid) und Kenan Yildiz (21/Juventus Turin). Mit sieben Spielern stellt Fenerbahce den größten Block im Kader, Stadtrivale Galatasaray ist mit sechs Profis vertreten.