Menü Suche
Kommentar
Offiziell Weltmeisterschaft

Türkei mit Bundesliga-Trio zur WM

von Simon Martis
3 min.
Salih Özcan jubelt im Türkei-Trikot @Maxppp

Mit Ozan Kabak (26/TSG Hoffenheim), Salih Özcan (28/Borussia Dortmund) und Can Uzun (20/Eintracht Frankfurt) hat die Türkei drei Bundesliga-Profis für die Weltmeisterschaft nominiert. Atakan Karazor (29) vom VfB Stuttgart schaffte es dagegen nicht in das finale 26-köpfige Aufgebot.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Hakan Calhanoglu (32/Inter Mailand) sowie den beiden Offensivstars Arda Güler (21/Real Madrid) und Kenan Yildiz (21/Juventus Turin). Mit sieben Spielern stellt Fenerbahce den größten Block im Kader, Stadtrivale Galatasaray ist mit sechs Profis vertreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Türkei
Ozan Kabak
Salih Özcan
Can Uzun

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Türkei Flag Türkei
Ozan Kabak Ozan Kabak
Salih Özcan Salih Özcan
Can Uzun Can Uzun
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert