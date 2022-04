FC Bayern: Früchtl nach Wien?

Für Bayerns Ersatztorhüter Christian Früchtl könnte sich eine Tür in der österreichischen Bundesliga öffnen. Die ‚Kronen Zeitung‘ bringt den 22-Jährigen bei Austria Wien als möglichen Ersatz für Stammkraft Patrick Pentz ins Spiel, dessen auslaufender Vertrag noch nicht verlängert wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Früchtls Kontrakt in München läuft unterdessen noch bis 2023, eine Perspektive bei den Profis hat er allerdings nicht. Für das Regionalliga-Team kam der Keeper in dieser Saison in sechs Spielen zum Einsatz.