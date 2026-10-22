Krisen-Klub will Nagelsmann

Die 1:4-Niederlage von Manchester United gegen Como 1907 am gestrigen Mittwochabend sorgt für ein mittelschweres Beben im Old Trafford. Coach Michael Carrick entschuldigte sich noch auf dem Rasen bei den mitgereisten Fans. Anschließend sagte er gegenüber Pressevertretern: „Es ist mehr als enttäuschend. Ich übernehme zu 100 Prozent die Verantwortung für das gesamte Team und die Leistung.“

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Gut möglich, dass es eine seiner finalen Amtshandlungen sein wird. Die Kritik am ehemaligen United-Profi wird immer größer. Die ‚Sun‘ schreibt heute zu den beschriebenen Szenen: „Carrick sieht so aus, als wüsste er, was ihn erwartet.“ Und kommt es nach wettbewerbsübergreifend sieben Spielen ohne Sieg in Folge tatsächlich zur Entlassung, ist man in Manchester wohl schon vorbereitet.

‚Talksport‘ berichtet, dass die Verantwortlichen bereits an einer Nachfolgelösung feilen. Ganz oben auf der Shortlist steht dem Bericht zufolge Julian Nagelsmann. Innerhalb der Führungsriege des Traditionsklubs soll es einige Bewunderer für den 39-jährigen Ex-Bundestrainer geben. Dass Nagelsmann derzeit ohne Anstellung ist und sofort verfügbar wäre, wirkt sich ebenso positiv auf seine Jobchancen aus.

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Auch Hürzeler ein Kandidat

Ein weiterer Trainer mit deutschem Pass steht bei den United-Bossen hoch im Kurs. Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion gehört zum Kreis der möglichen Carrick-Nachfolger. Zusätzlich werden noch Antonio Conte und Eddie Howe genannt. Beide Übungsleiter sind vereinslos und auf dem Markt.