Dem FC Schalke 04 ist mit Miron Muslic im Sommer 2025 ein echter Glücksgriff gelungen. Der 44-Jährige führte den damals kriselnden Zweitligisten in seinem ersten Jahr zurück in die Bundesliga und präsentiert sich auch dort bisher sehr schlagkräftig. Nach vier Spieltagen rangieren die Knappen mit fünf Zählern auf dem elften Tabellenplatz.

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Der Verein will den Erfolgstrainer daher langfristig binden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sollen im kommenden Frühjahr Vertragsgespräche mit Muslic aufgenommen werden. Der aktuelle Kontrakt des Übungsleiters ist bis 2028 datiert und beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf bis acht Millionen Euro.

Die Gelsenkirchener würden jedoch lieber auf dieses Geld verzichten. Muslic soll ein neues Arbeitspapier bis 2029 oder 2030 unterschreiben. Die Ausstiegsklausel soll im Zuge der Verhandlungen komplett gestrichen werden.