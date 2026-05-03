Zukunft von Woltemade-Coach entschieden

Bei Newcastle United kommt es im Sommer wohl nicht zu einem Trainerwechsel. Laut ‚The Athletic‘ wird Eddie Howe auch über die Saison hinaus an der Seitenlinie des Premier League-Klubs stehen, sollten keine unerwarteten Ereignisse eintreten. Diese Entscheidung resultiere aus Gesprächen in dieser Woche, an denen unter anderem eine 25-köpfige Delegation des saudischen Public Investment Fund (PIF), dem Mehrheitseigentümer der Magpies, teilnahm.

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Bereits seit November 2021 betreut Howe den englischen Traditionsklub. Diese Saison verläuft für Newcastle enttäuschend, das Team um DFB-Nationalstürmer Nick Woltemade (24) belegt in der Premier League nur Tabellenplatz 13 und wird das internationale Geschäft somit voraussichtlich verpassen. Trotzdem genießt Coach Howe offenbar weiterhin das Vertrauen der Vereinsführung.