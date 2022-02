Wolfsburg: Saisonaus für van de Ven?

Bittere Nachricht für den VfL Wolfsburg: Micky van de Ven könnte für den Rest der laufenden Spielzeit ausfallen. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ berichtet, zog sich der Innenverteidiger bei seinem Kurzeinsatz gegen die SpVgg Greuther Fürth (4:1) eine Verletzung im Oberschenkel zu.

Der entstandene Schaden in der Muskulatur soll so groß sein, dass ein weiterer Einsatz für den Niederländer in der aktuellen Saison nicht mehr möglich sein wird. Dies sollen erste Untersuchungen im Nachgang des Bundesligaspiels ergeben haben. Eine endgültige Diagnose steht dem Bericht zufolge aber noch aus.