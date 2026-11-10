Aston Villa hat den Vertrag mit Victor Lindelöf (32) vorzeitig bis 2028 verlängert. Wie der englische Erstligist mitteilt, wurde eine Option zur Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Schweden um ein weiteres Jahr gezogen. Lindelöf war im Sommer 2025 ablösefrei von Manchester United zu den Villans gewechselt.

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„Seit seiner Ankunft im Villa Park hat er sich als Schlüsselfigur im Herzen der Verteidigung etabliert und ist gleichzeitig weiterhin Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft auf internationaler Ebene“, schreibt der Klub auf seiner offiziellen Website zur Vertragsverlängerung mit Lindelöf.