Premier League
Lindelöf-Zukunft geklärt
1 min.
@Maxppp
Aston Villa hat den Vertrag mit Victor Lindelöf (32) vorzeitig bis 2028 verlängert. Wie der englische Erstligist mitteilt, wurde eine Option zur Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Schweden um ein weiteres Jahr gezogen. Lindelöf war im Sommer 2025 ablösefrei von Manchester United zu den Villans gewechselt.
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Aston Villa is delighted to announce that Victor Lindelöf will remain at the club until 2028, with the club exercising an option to extend his existing contract by a further year.
Aston Villa is delighted to announce that Victor Lindelöf will remain at the club until 2028, with the club exercising an option to extend his existing contract by a further year.
„Seit seiner Ankunft im Villa Park hat er sich als Schlüsselfigur im Herzen der Verteidigung etabliert und ist gleichzeitig weiterhin Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft auf internationaler Ebene“, schreibt der Klub auf seiner offiziellen Website zur Vertragsverlängerung mit Lindelöf.
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