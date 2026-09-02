Eintracht Frankfurt ist mit der Verpflichtung von Noah Atubolu ein guter Deal gelungen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, läuft der Anschlussvertrag des Schlussmanns im Falle der Festverpflichtung bis 2031 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Die Hessen könnten die Ablöse bei einem späteren Verkauf des 24-Jährigen somit frei verhandeln.

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Da der SC Freiburg schon zu Beginn des Transferfensters Mio Backhaus (22) von Werder Bremen verpflichtet hatte, wurde schnell klar, dass Atubolu die Breisgauer verlassen soll. Lange fand sich kein Abnehmer, ehe Frankfurt kurz vor Transferschluss zuschlug und den deutschen U-Nationalspieler per Leihe mit leicht zu erreichender Kaufpflicht in Höhe von 13 Millionen Euro an Bord holte. Bei den Hessen ist das Freiburger Eigengewächs fest als Nummer eins eingeplant.