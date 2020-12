BVB - Lazio: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Borussia Dortmund kämpft heute gegen Lazio Rom um weitere Punkte in der Königsklasse und um den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Die Schwarz-Gelben stehen einen Punkt vor den Laziali an der Spitze der Gruppe F. Mit einem Heimsieg kann der BVB seine Führung verteidigen und den Gruppensieg unter Dach und Fach bringen.

BVB vs. Lazio live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen der Borussia und Lazio Rom findet am Mittwoch, den 2. Dezember statt. Der Anstoß ist planmäßig um 21 Uhr. Die Partie könnt ihr beim Bezahlsender Sky sehen. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 20:50 Uhr auf Sky Sport 2. Kommentator ist Kai Dittmann. Das BVB-Spiel könnt ihr aber auch in der Sky-Konferenz auf Sky Sport 1 sehen. Fans ohne TV-Anschluss können die Partie auch online bei Sky Go streamen. Kunden von DAZN sehen ab 23:30 Uhr eine Zusammenfassung der Begegnung. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Dortmund und Rom weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.