HSV: Hefti-Abnehmer gefunden

von Leon Morsbach - Quelle: Steven Goff | Hamburger Abendblatt
Silvan Hefti mit der HSV-Jacke @Maxppp

Silvan Hefti (28) kehrt dem Hamburger SV wohl in diesem Winter den Rücken. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ bestätigt einen Bericht des Journalisten Steven Goff, laut dem der Rechtsverteidiger kurz vor einem Wechsel zu DC United in die MLS steht. Damit würde Hefti den nord-amerikanischen Lockrufen genauso wie Moussa Sylla (26/FC Schalke) folgen, der sich voraussichtlich dem New York City FC anschließt.

Unter Trainer Merlin Polzin spielt Hefti in der laufenden Spielzeit keine Rolle. Für die Profis kam der Schweizer bisher nicht zum Einsatz. Lediglich für die zweite Mannschaft der Rothosen in der Regionalliga Nord kann der Rechtsfuß einen Einsatz vorweisen. Sein Vertrag bei den Hanseaten läuft im Sommer 2028 ab. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ kassiert „der HSV eine kleine Ablöse, die in eine Abfindung für Heftig reinvestiert wird, um das geringere Gehalt in den USA auszugleichen“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
